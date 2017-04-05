美學者談軍售 台近期未提新裝備要價書

2049計畫協會執行董事石明凱就美國川普政府可能的首波對台軍售表示，台灣最近幾個月未就新裝備提出「要價書」，在目前軍售程序下，若沒有正式要價書，美方也無法做決定。

石明凱（Mark Stokes）在「對台軍售革新與優先：給新政府的建議」研討會中說，川普政府對台首波軍售是根據2016年底已經定案的項目，包括對現有系統的支援與預備零件，以及兩項新裝備。

傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman），在這項研討會中則指出，美國總統川普不是美國的「國王」，國會也近距離介入對台政策。如果太超過，會在國會引起反效果，這也讓川普不至於走向極端。

對於新政府可能的對台軍售，羅曼表示，美國新政府改變的動能在於不受任何預設議題限制，這有好處也有壞處。川普政府會以全新眼光看待這事（對台軍售），而不是一開始就關切中方的看法，也許他們對台承諾有新的觀點。

羅曼認為，這與過去不相同，開啟各種可能性。但還有許多工作要做。另一方（台灣）也需參與，而中方至少會向美方提出這件事。

美台商業協會會長韓儒伯（Hammond-Chambers Rupert）指出，沒有聽說與美方相關的台灣利益，會在「川習會」中被犧牲。當中方提出台灣議題時，希望川普能依照腳本來回應。1060405

(中央社)