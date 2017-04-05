美是否要賣F-35 國防部：未收到正式訊息
外傳美方要賣F-35戰鬥機和薩德系統給台灣，國防部官員今天表示，如果美方要賣F-35，國防部樂觀其成，不過目前沒有收到美方正式訊息；薩德系統部分，目前台灣防衛上沒有需求。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部率同中科院、漢翔公司、台船公司等單位，針對「國機國造、潛艦國造執行進度暨發展國防產業之具體目標及策略」提出報告並備質詢。
日本「讀賣新聞」日前以頭條報導「美國已將尖端戰機F-35與戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）列為對台出售標的」，但因預算問題，「台灣未必能全部吸收」；這個議題成為今天立法委員質詢焦點。
民主進步黨籍立委羅致政詢問台灣到底需不需要F-35？國防部戰略規畫司司長吳寶琨答詢表示，垂直起降和匿蹤功能都在下一代戰機需求之內，因此台灣是需要的；羅致政詢問如果美方要賣F-35國防部態度為何？吳寶琨表示樂觀其成。
時代力量立委林昶佐詢問，這方面的軍售是否已有相關訊息？吳寶琨表示，目前沒有收到美方正式訊息，美國主管台灣事務官員沒有就位，目前沒有討論到。
至於薩德系統，吳寶琨表示，部長馮世寬回答過，短期內台灣沒有這方面需求；羅致政詢問新竹樂山的長程預警雷達系統是否不輸薩德？吳寶琨說，應該不輸，雷達部分是類似的。
中國國民黨籍立委江啟臣詢問，如果美方強硬要部署薩德，國防部立場為何？國防部副部長鄭德美表示，目前就防衛上沒有這樣需求。
此外，陸軍的黑鷹直升機將再移撥15架給空軍，陸軍60架黑鷹有30架移撥出去。陸軍參謀長白捷隆面對羅致政質詢時表示，整體作戰運用60架沒有變化，移撥給空軍和空勤總隊各15架，陸軍保有30架，作戰時國防部會統一，戰力不變，平常演訓已做相關兵推。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。