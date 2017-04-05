八里汙水廠遭爆髒水入海 廠長否認
週刊報導八里汙水廠的承包商惠民實業合約在今年6月到期，卻涉嫌在標案末期的近幾個月，將未處理的汙水直接排入海中。對此，八里汙水處理廠廠長陳長佑今天受訪時否認有此狀況，強調初沉池進行進流渠道清淤時，汙水都留在場內，並未排出。
惠民實業以7億承攬3年標案，今遭週刊報導涉嫌在標案末期的近幾個月，疑似為了節省成本及維持獲利，竟將蒐集來的汙水在完全沒處理的情況下，繞過所有汙水處理設備，直接排入海中。
陳長佑說明，汙水處理流程為撈渣、曝氣沉渣、加藥消毒，再加壓放送入海，報導指的時間點是初沉池進流渠道清淤時，此為每3年進行一次的例行工作，依流程會暫時停水，將水留在廠內。
陳長佑表示，汙水進入場內須先撈渣，接下來進到初沉池後由機器撈出浮渣，報導照片中水呈現的顏色，就是浮渣。
(中時)
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