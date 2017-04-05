高雄大社戶政事務所 到校幫學生辦身分證
為方便即將畢業的國三學生辦理初領身分證，高雄大社區戶政事務所，派人到校受理核發，讓學生們不必跑一趟戶政事務所，就能在教室內申請人生第1張國民身分證。
高市民政局表示，依規定，年滿14歲國民應申請初領國民身分證，為了防止偽冒領國民身分證，戶政事務所必須核對當事人面貌，並由當事人親自領證，而戶所推行簡政便民服務，針對即將畢業的國三學生，主動聯繫校方依排定時程到學校受理學生初領國民身分證作業。
國三學生家長張媽媽說，孩子畢業在即，參加各項考試都要用到身分證，不過因為課業繁重，幾乎沒有假日，要到戶政事務所申請也不容易，幸好戶政有這項便民服務，讓孩子不必請假就可辦好身分證。
大社戶政事務所主任司明台指出，每年均於3月指派專人，到轄區國中受理國民身分證初領作業；另針對65歲以上長者、或重大傷病行動不便人士，若有戶政業務需要，只要打一通電話到戶所，也會安排同仁到宅服務。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。