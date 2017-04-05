高雄大社戶政事務所，到校幫學生辦身分證

大社戶所受理學生身分證。（高市民政局提供）

為方便即將畢業的國三學生辦理初領身分證，高雄大社區戶政事務所，派人到校受理核發，讓學生們不必跑一趟戶政事務所，就能在教室內申請人生第1張國民身分證。

高市民政局表示，依規定，年滿14歲國民應申請初領國民身分證，為了防止偽冒領國民身分證，戶政事務所必須核對當事人面貌，並由當事人親自領證，而戶所推行簡政便民服務，針對即將畢業的國三學生，主動聯繫校方依排定時程到學校受理學生初領國民身分證作業。

國三學生家長張媽媽說，孩子畢業在即，參加各項考試都要用到身分證，不過因為課業繁重，幾乎沒有假日，要到戶政事務所申請也不容易，幸好戶政有這項便民服務，讓孩子不必請假就可辦好身分證。

大社戶政事務所主任司明台指出，每年均於3月指派專人，到轄區國中受理國民身分證初領作業；另針對65歲以上長者、或重大傷病行動不便人士，若有戶政業務需要，只要打一通電話到戶所，也會安排同仁到宅服務。

(中時)