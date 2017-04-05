媽祖遶境瘋甚麼？國家地理雜誌舉辦免費講座

人文攝影大師麥可‧山下鏡頭下的大甲媽祖遶境。（國家地理雜誌提供）

透過鏡頭見證媽祖出巡的龐大陣群。（國家地理雜誌提供）

相信許多媽祖粉絲已追隨大甲媽進香團完成遶境行程，被聯合國教科文組織（UNESCO）列入人類非物質文化遺產代表名錄的媽祖遶境，受到國際媒體矚目，《國家地理》雜誌4月號特別邀請人文攝影大師麥可‧山下（Michael Yamashita）來臺灣拍攝，隨媽祖遶境進香隊伍走完全程9天8夜，讓臺灣宗教盛事躍上國際媒體。

「三月痟媽祖」是臺灣人耳熟能詳的宗教活動，每逢農曆3月23日媽祖誕辰前後，全臺灣上千座媽祖廟都不約而同舉行盛大的祝壽儀典。其中最具代表性的無疑是全程九天八夜的大甲媽祖遶境進香，由臺中大甲經彰化、雲林到嘉義新港，來回行程長達340公里，2016年有30萬名信徒隨香、150萬人參與活動，《國家地理》雜誌透過鏡頭見證媽祖出巡的龐大陣群。

配合4月號主題，《國家地理》雜誌加贈精美遶境主題海報，由繪者劉豐以一年時間整理繪製，以及台灣媽祖信仰一覽圖，精細呈現台灣北中南對媽祖的信仰，所發展出不同的供奉儀式。

《國家地理》雜誌在4月28日舉辦「媽祖遶境瘋甚麼？細說信仰與文化」講座，邀請臺中教育大學臺灣語文學系的林茂賢教授擔任客座嘉賓，以深入淺出的方式分享在長達340多公里跋涉的遶境活動，了解當中獻敬禮儀的典故緣由、大甲媽祖繞境的歷史以及相關的小故事。雜誌訂戶及購買四月份當月雜誌者可免費入場，時間：19:30 - 21:30，地點：松山文創園區製菸工廠2樓創意劇場。

(中時)