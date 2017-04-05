北屯超商也遭搶 手法相似警猜同一人所為

台中市4日清晨西區超商遭搶嫌犯還未抓到，5日凌晨3時16分北屯區熱河路二段一家超商再傳搶案，一名年約30歲中年男子帶著半罩式安全帽、口罩、持刀衝進超商恐嚇要店員拿出收銀機裡的大鈔及零錢，全裝進白色塑膠袋，男子得手16000元立即騎機車逃逸，作案過程不到3分鐘。

超商店員表示，歹徒進超商後就拿西瓜刀指著他，直接走向櫃台向大夜班店員恐嚇說「錢拿來！」，要求店員拿出收銀機所有的錢，並表示不會傷害他，大夜班男店員嚇出一身冷汗，手一邊開收銀機、一邊拿錢，全放進嫌犯所攜帶的白色塑膠袋內。

警方指出，已經調閱監視器畫面，發現北屯超商搶案男子與4日西區超商搶案嫌犯極為相似，同樣身穿灰色帽T、黑色長褲、黑色拖鞋，犯案手法相似，猜測應是同一人所為。警方根據嫌犯特徵，已鎖定特定對象，目前進行查緝。

(中時)