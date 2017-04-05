葉俊榮：規劃增加社會役 滿足長照需求

媒體報導，交通部擬讓郵差協助長照工作。內政部長葉俊榮今表示，最近也了解到社會役的需求多，確實要往增加社會役的規劃方向，但還要與衛生福利部精密討論，以滿足長照需求。

交通部研擬建立郵局長照網，透過主動探視或送餐等方式，結合資訊科技，建立完整通報機制，尤其在偏鄉地區，在發現獨居老人有狀況時，立即通報相關單位，彌補長照人力的不足。交通部也評估郵局發展日間照護，但仍在初步構想階段。

媒體詢問，是否考慮讓替代役也加入長照工作？葉俊榮上午在立法院受訪時表示，替代役分為一般替代役、研發替代役，以及產業訓儲替代役3類，一般替代役包括一般行政也包括社會役。最近了解到社會役的需求多，所以是往社會役方向增加。

葉俊榮說，但至於要怎麼銜接，還要與衛福部精密討論，因為名額框定後，最後還要實際能運用，名額與實際運用是需求與能夠提供員額的媒合及調節問題。確實要往增加社會役的方向規劃，來滿足長照需求。

至於警察是否也要納入長照人力範圍？葉俊榮說，警察時常非常貼心地照顧民眾，熱心去照護是一回事，但法定上正式職掌又是另一回事，因此需要長期詳細研議。

另外，外界質疑產業訓儲替代役到四海遊龍、大都會衛星車隊等企業中服役，是不務正業。葉俊榮表示，「說成小黃、鍋貼都有點隨便」，產業訓儲替代役是在既有法律基礎下推動，若對替代役3種類別有意見，包括立法院等都可以來討論，如何重新調整兵役行政的內涵。1060405

(中央社)