國民黨魁選舉領表 吳敦義搶頭香

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中國國民黨今天開始辦理黨主席選舉領表作業，前副總統吳敦義上午委託競選總召集人曾永權代為領表，搶得頭香。國民黨副主席郝龍斌預計下午親自前往領表。

曾永權受訪表示，一定會遵照黨中央公告的選舉辦法與規定，全力爭取認同與支持，連署已經到「收網階段」，情況踴躍。

國民黨主席選舉競爭激烈，國民黨主席洪秀柱宣布競選連任，國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢與前國民黨籍立法委員潘維剛等6人已宣布參選，且事先繳交新台幣200萬元作業費，領取黨員名冊。

郝龍斌與詹啟賢預計分別在今天下午與明天上午親自領表，洪秀柱與潘維剛、韓國瑜將委託競選幹部於明天上午代為領表。

根據規劃，國民黨主席選舉4月5日到6日辦理領表，即日起連署到4月15日，4月17日至18日參選人登記，4月18日至20日審查連署人資格。

4月21日成立選監委員會並完成黨主席候選人資格審查與號次抽籤，5月1日至3日公告選舉人名冊，5月6日至19日是為期2週的競選活動期間，5月20日投開票。

根據國民黨統計，具投票權的黨員達46萬多人，以3%連署門檻計算，需繳1萬3322份黨員連署書，才能成為候選人。1060405

(中央社)