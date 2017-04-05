潛艦國造 海軍盼造8艘

國防部今天至立法院報告「國機國造、潛艦國造執行進度」，民進黨立委羅致政質詢海軍參謀長李宗孝，羅致政詢問李宗孝對於潛艦國造是否有規劃根據我國國防需求到底需要造多少，李宗孝答覆，「後續潛艦國造我們希望造8艘。」

日本媒體報導美國有意販售F35與薩德給我國，羅致政詢問國防部是否對這些武器確實有需求，國防部戰規司長吳寶琨表示，我國對於垂直起降或是匿蹤戰機都是屬於需求範圍內，是我們需要的；至於薩德短期內則沒需求，樂山基地應該不輸薩德。

此外，海軍方陣快砲採購案未通過立法院就先與美方簽署發價書，因此傳出多名海軍官員包括海軍司令遭懲處，不過國防部發言人陳中吉表示，懲處和檢討內容是海軍司令部提出來的，到目前為止都仍在研議中，陳也否認總統有核定懲處。

(中時)