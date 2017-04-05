原民立院抗議 要求「傳統領域不容分割」

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原住民族青年陣線等團體在立法院抗議。（方濬哲攝）

立法院內政委員會今日審查「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，但此辦法僅處理公有土地，對私人用地沒有列入。原住民族青年陣線等團體在立法院抗議，提出傳統領域不容分割、劃設辦法限期更正、肯認部落自主協商宣告訴求。

(中時)