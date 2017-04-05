陸客不來再添慘案 羅智強：計程車司機說收入少近60％
陸客不來慘況又一樁！前總統府副秘書長羅智強表示，昨天搭計程車時，司機主動和我攀談，他說去年開始，生意一落千丈，收入少了近60％，最主要是陸客不來。
蔡英文自去年執政後，不認「九二共識」導致兩岸關系急凍，陸客限縮，台灣損失558億觀光收入。對此，觀光局表示，雖然陸客減少，但其他國家的旅客明顯增加，帶來428億元收入，稱有效彌補陸客不來的虧損。
但日前全台遊覽車客運公會全聯會顧問、台中市遊覽車公會理事長張治本，陸客團沒來，對遊覽車業來說只剩半條命，再加一例一休，根本就要「嗚呼哀哉」，光是停在五股交流道旁的拋售車就有兩千台。
羅智強發言表示，昨天在趕行程間，搭了一段小黃。小黃司機告訴我説，去年開始，他的生意一落千丈，收入少了近60％（這是我聽到收入少了最多的一個例子，大多都説少了2成到4成不等），最主要是陸客不來，在所有外來遊客中，陸客和日客是消費力最高的，當陸客大幅衰退，而日客增加有限時，其他地方的旅客增加，也無法填補陸客少掉的消費力。
小黃司機表示，他是個很勤奮的人，馬英九執政時，他一天要開12個小時的車，但現在，他一天有18小時是在車上度過，因為沒辦法，他有房貸、車貸、兒女的學費要交，很多開支是固定的，他賺不到最基本的收入，他的家人就要喝西北風。不禁感嘆「這日子，我真的不知道我還可以撐多久？」
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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