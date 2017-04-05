街頭赫見父女陳屍車內 疑引排氣自盡

高雄市鳥松區大同路5日被人發現一對男女陳屍車內，警方查出死者身分是陳姓父女，初步研判疑因家庭經濟因素引汽車排廢氣進車內自盡，現場沒有遺書。（高市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年4月5日

高雄市鳥松區大同路今天一早被人發現一對男女陳屍車內，警方查出死者身分是陳姓父女，初步研判是，疑因家庭經濟因素引汽車排廢氣進車內自盡，現場沒有遺書，全案調查中。

警方指出，死者是54歲的陳姓男子及其年僅18歲的女兒。警消據報趕到父女倆已氣絕身亡，現場車窗緊閉，車內充滿汽車排廢氣，警方初步研判是陳姓父女是引汽車排廢氣至車內自盡。

警方說，已報請檢察官相驗，並通知陳妻等家屬到場指認並協助釐清案情。

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(中央社)