美軍：北韓發射北極星-2型中程飛彈

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南韓媒體報導，美軍太平洋司令部今天初步分析認為，北韓今天早上發射的飛行物為「北極星-2」型中程彈道飛彈，對北美地區不構成威脅。

南韓聯合新聞通訊社指出，美軍太平洋司令部今天發表聲明稱，北韓今天所射飛彈為「KN-15」。此前，美軍將北韓2月12日試射的「北極星-2」型飛彈命名為「KN-15」。

美軍太平洋司令部表示，為保持高度戒備態勢，將與韓、日等盟國保持密切合作。

南韓合同參謀本部今天透露，北韓今天上午6時42分許在咸鏡南道新浦一帶朝向朝鮮半島東部海域發射1枚彈道飛彈，飛行約60公里。

報導指出，有觀點認為，在中國國家主席習近平和美國總統川普即將進行首次會晤之際，北韓或以射彈進行武力示威。1060405

(中央社)