林書豪全方位表現 率籃網拿下3連勝
美國職籃NBA布魯克林籃網今天在客場141比118擊敗費城76人隊，本季首度3連勝；籃網後衛林書豪上場23分鐘得16分、5籃板、7助攻，全方位表現。
籃網一開賽就打出連勝氣勢，林書豪投進2球、穿針引線，幫助籃網隊在首節攻下40分，取得13分的領先。
第2節籃網外線發揮，麥丹尼爾斯（KJ McDaniels）、季派屈克（Sean Kilpatrick）連飆三分球，籃網隊單節又是火力全開，攻下41分，上半場就以81比53大幅領先28分。
第3節林書豪攻勢順暢，得分7分進帳，送出1助攻、抓3籃板，前3節打完就有16分、7助攻、5籃板的全方為表現。第4節籃網派上替補球員，持續保持領先優勢，終場以141比118拿下3連勝。
林書豪這場比賽上場23分鐘，10投6中，有2記是三分球，全隊得分共有8人達雙位數，林書豪與中鋒羅培茲（Brook Lopez）同樣得16分，並列全隊最多。
籃網戰績19勝59負，東區墊底，早已無緣季後賽，最近連勝魔術、老鷹，今天再贏76人，本季首次3連勝。1060405
(中央社)
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