潛艦國造 海軍：後續希望造8艘

我要評比

潛艦國造計畫啟動，海軍官員今天在立法院表示，後續潛艦國造希望造8艘；至於下水和成軍的時程，在設計階段到一定程度，有基本參數後，才能進行建案程序。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部率同中科院、漢翔公司、台船公司等單位，針對「國機國造、潛艦國造執行進度暨發展國防產業之具體目標及策略」提出報告並備質詢。

國防部長、海軍、台船以及中山科學研究院日前共同完成潛艦國造的啟動命令和簽署合作備忘錄，宣示啟動潛艦國造。民主進步黨籍立法委員羅致政詢問，潛艦國造需要幾艘？海軍參謀長李宗孝答詢表示，後續潛艦國造希望造8艘。

台船評估，8年內國造潛艦可以下水，10年內可以成軍，不過國防部今天提出的報告中並未提出時程，遭到羅致政質疑為何不提幾年下水、幾年成軍？

軍備局長梅家樹答詢表示，設計階段到一定程度後，要就預算、期程、作戰等需要評估，有基本參數後就可以進行建案程序；在設計階段，要等尺寸大小定案後，才能進行預算推估。

梅家樹在面對中國國民黨籍立委江啟臣質詢時表示，潛艦需要美方技術，這立場一直都沒變。1060405

(中央社)