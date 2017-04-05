太愛玩手機 14歲陸少女頸椎竟像老人

中國大陸山東省青島市1名14歲少女，每天玩手機5、6個小時，日前身體不適就醫後竟發現，她的頸椎嚴重變形，老化程度直逼50歲。

中新社今天報導，青島市14歲少女小婷就讀初中二年級，每天除了上課、睡覺，其他時間都在玩手機。小婷最近出現頭暈、脖子酸痛等症狀，所以父親帶她去醫院檢查。

令人驚訝的是，檢查結果顯示，小婷頸椎嚴重變形。醫生說，這樣頸椎老化程度已經等同於50歲人士。

醫生說，正常情況下頸椎從20歲會出現細微老化，但此時人根本感覺不出來，一般要到4、50歲才會有頸椎病顯現出來。但現在年輕人玩手機長時間低頭，頸椎老化已經非常普遍，像小婷這種病例已經越來越多。

醫生說，最嚴重的病例甚至有10歲的孩子頸椎脫位後，頸椎出血形成血腫，壓迫脊椎導致癱瘓，嚴重後果將影響今後一輩子的正常生活。

醫生考慮到小婷還年輕，沒有進行手術，而採保守治療，未來小婷頸椎病是否復發，就要看保養情況。

醫生要求小婷今後看手機半小時到1個小時，必須抬起頭，做些頭部活動；每天看手機的時間也最好不要超過2小時。1060405

(中央社)