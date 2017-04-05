太愛玩手機 14歲陸少女頸椎竟像老人
中國大陸山東省青島市1名14歲少女，每天玩手機5、6個小時，日前身體不適就醫後竟發現，她的頸椎嚴重變形，老化程度直逼50歲。
中新社今天報導，青島市14歲少女小婷就讀初中二年級，每天除了上課、睡覺，其他時間都在玩手機。小婷最近出現頭暈、脖子酸痛等症狀，所以父親帶她去醫院檢查。
令人驚訝的是，檢查結果顯示，小婷頸椎嚴重變形。醫生說，這樣頸椎老化程度已經等同於50歲人士。
醫生說，正常情況下頸椎從20歲會出現細微老化，但此時人根本感覺不出來，一般要到4、50歲才會有頸椎病顯現出來。但現在年輕人玩手機長時間低頭，頸椎老化已經非常普遍，像小婷這種病例已經越來越多。
醫生說，最嚴重的病例甚至有10歲的孩子頸椎脫位後，頸椎出血形成血腫，壓迫脊椎導致癱瘓，嚴重後果將影響今後一輩子的正常生活。
醫生考慮到小婷還年輕，沒有進行手術，而採保守治療，未來小婷頸椎病是否復發，就要看保養情況。
醫生要求小婷今後看手機半小時到1個小時，必須抬起頭，做些頭部活動；每天看手機的時間也最好不要超過2小時。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。