賣場搶綠意商機 這家分店冠全台
連鎖賣場搶攻綠意商機，販售盆栽、小樹苗等植物周邊商品，去年創下逾新台幣2000萬元業績，其中約1/5銷售量出自同一間分店，背後有其原因。
連鎖賣場大潤發觀察商品銷售趨勢發現，近年來許多消費者進賣場生鮮區不只買蔬菜、水果，有時還會特別選購適合放在陽台、辦公室栽種的小樹苗、花苗或是培養土、盆栽等，綠色植物已成生鮮區業績成長最迅速項目之一，尤其辦公桌上型療癒盆栽及香草植物系列都備受消費者青睞。
業者統計，光是去年就賣出逾20萬株樹苗、創造逾2000萬元業績。在全台各家分店中，又以苗栗頭份店植物業績榮登2016年銷售冠軍，年銷售金額高達400萬元，平均每100名顧客就有2名購買過植物。
大潤發苗栗頭份店大宗消費品處經理張新有分析，這與住家型態相關，頭份地區民眾家裡有庭院的比例達8成以上，因此家中空間較大也較好栽種及擺放，顧客不僅對當季植物的詢問度高，還會依需求請分店協助訂購。
看準這股綠意商機，業者選在初春季節，規劃植物促銷搭配大量陳列，主推30種、上千盆多肉、香草植物盆栽，平均單價介於19元至499元不等，另外有機培養土、肥料、園藝工具一併特價，以及療育風格的器皿花盆、造型物等周邊配件也一同擺設，方便民眾一次選購。
大潤發公關沈家卉表示，這次促銷活動中，薄荷特價79元，薰衣草特價29元、迷迭香99元，能在春天欣賞的櫻花樹苗特價129元及茶花苗特價49元、秋天不可缺的桂花樹苗88元，希望成功刺激顧客買氣，帶動業績成長1至2成。1060405
(中央社)
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