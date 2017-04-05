李淳裸臀耍狠 爸爸李安只給3個字

李淳在《目擊者》中有大尺度裸露以及暴力耍狠演出，爸爸李安也給出評語，說他眼神「太明顯」。(中時資料照片)

驚悚推理國片《目擊者》票房開紅盤，演員們精湛的演技功不可沒，其中，李淳飾演亦正亦邪的警察「阿緯」，無論在演技或裸露尺度上，都有相當大的突破，電影公司透露，早前有秘密安排李安先看過此片，關於大導給兒子的「指教」，讓人相當好奇。

據《自由時報》報導，李淳在《目擊者》中，上演大尺度裸露戲，同時還有多場陰沉暴力的耍狠演出，對於這樣的戲路安排，李淳靦腆表示爸爸對這方面不會有意見，甚至跟他說「很喜歡」，讓李淳很是開心。

至於演技，李淳出場的第一場戲，望著莊凱勛的眼神，收到了李安的評語，那就是「太明顯」，李淳說爸爸好像覺得不夠隱晦，而李淳解釋原因，理由是拍攝此片時，順序是從殘忍的橋段開始拍攝，導致一時難以收拾情緒，他笑稱：「本來應該要害羞的，但我怎麼就是陽光、害羞不起來」，不過整體來說，李安對此片相當滿意，更讚程偉豪導演「很好、有潛力」，讓程導開玩笑直呼：「我要跪下來！」。

(中時電子報)