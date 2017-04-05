國民黨主席選舉領表 吳敦義陣營拔頭籌

吳敦義競選團隊總召集人曾永權代為領表。（張鎧乙攝）

曾永權領取最新版的黨員名冊通訊錄CD。（張鎧乙攝）

國民黨主席選舉5日辦理領表，前副總統吳敦義陣營拔頭籌，由競選團隊總召集人曾永權代為領表，曾受訪時表示，遵照黨中央公告的《國民黨主席選舉辦法》及相關規定，全力爭取黨員認同與支持，連署狀況已經到了「收網階段」，目前情況很踴躍。

(中時)