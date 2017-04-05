仍處國喪期 泰擬縮減潑水節慶祝規模

一年一度在曼谷舉行的潑水節慶典。（圖/美聯社）

每年一度的泰國潑水節（Songkran, 又稱宋干節）將於本月13至15日展開，但有鑑於當前泰國仍處於先王國喪期內，曼谷市政府將縮小節日的慶祝規模，在考山路（Khao San Road）、是隆路（Silom Road）一帶從中午到晚上10點進行封路，劃出「潑水節安全區」供遊客與民眾盡情打水仗。但官方也提醒，應適量減少太大聲的音樂、過量的酒精和過於暴露的衣著，保持對於先王蒲美蓬（King Bhumibol Adulyadej）的尊重。

據泰國《國民報》（The Nations）報導，泰國最著名的節日之一、即將於本月13日開始的潑水節，由於適逢國喪期間，曼谷市府表示今年的慶祝規模將會比往年縮小許多。目前將會在市中心的考山路和是隆路一帶進行封路，並規劃約50多個「潑水節安全區」，提供遊客和當地民眾能盡情地打水仗。但市長阿斯溫警官（Aswin Kwanmuang）也做出呼籲，「玩水的民眾切勿影響區域外商家和其他民眾的生活，盡可能地珍惜水資源，並應減少過大聲的音樂、過量酒精和穿著不得體的服裝，保持對國喪與先王蒲美蓬的尊重。」

每年4月中旬的潑水節，都湧入大批國際旅客與當地民眾一起打水仗同樂。（圖/美聯社）

手持水槍、臉盆，在泰國潑水節中打水仗求好運。（圖/美聯社）

潑水節、又稱宋干節，是東南亞廣義泰語民族每年最盛大的傳統節日。傳統上潑水節被視為泰國的新年，人們沐浴盛裝，到佛寺堆沙造塔，男女青年互相潑水祝福，而逐漸衍生成今日的潑水節日；而雲南西雙版納的傣族，更有七姊妹輪流潑水滅魔王的傳說故事。如今使用西曆的泰國，不僅將潑水節固定在每年4月13至16日，更結合旅遊觀光，將習俗擴大成為旅遊的熱門賣點之一，而在台灣，新北市中和區一帶也因泰緬等國人士聚集，目前也仿效泰國當地，每年此刻亦封街舉辦潑水慶典。

潑水節又被稱為「宋干節」，是泰國傳統上新年，民眾一早都會前往寺廟祈求好運。（圖/美聯社）

潑水節慶典儼然已成為泰國最受歡迎的節日之一。（圖/美聯社）

每年的潑水節期間，都是曼谷地區的旅遊高峰，為防止可能造成的汽車、飲酒等意外發生，曼谷市府與警方也將加派警力，加強巡邏重點區域和道路，同時也將在市府大樓前廣場，主持傳統的多日祈福儀式。

(中時電子報)