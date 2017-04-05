論蔣介石 蔡正元：非二二八兇手、是護台第一戰士

國民黨政策會執行長蔡正元5日表示，蔣介石是保衛台灣的第一號戰士。（潘維庭攝）

國民黨政策會執行長蔡正元5日上午在中央黨部舉行「保衛台灣第一戰士—蔣中正前總統貢獻」記者會。蔡正元提出對蔣的三大論點，第一、蔣介石不是二二八的殺人兇手；第二、他是保護台灣的第一號戰士，令人尊敬的老兵；第三、任何參選國民黨主席與各項黨職務的人，不能跟蔣介石「保持距離」，在有人攻擊蔣時沉默不語，一定要站出來替蔣說公道話。

蔡正元稱，1947年2月28日，蔣介石忙著部署百萬大軍進攻延安，台灣因種種原因，陳儀政府沒把事情處理完善，爆發二二八事件，當時不只在台北，還有台中謝雪紅領導的武裝民兵攻占台中市政府，雲林、嘉義、台南、高雄都有武裝民兵，蔣除了對陳儀表達不滿，但身為國家領導人，不得不派兵平復武裝民兵變亂。

蔡正元舉例，「這就像如果高雄市政府被武裝民兵攻占、高雄市長陳菊被挾持，在台北的蔡英文不可能不會派兵去鎮壓，因為它不是和平的抗議。」

蔡正元稱，蔣中正親自寫下電文給陳儀，稱「請兄負責嚴禁軍政人員施行報復，否則以抗令論罪」，蔡表示，這跟1895年日本征台戰役的損傷相較「輕微太多」。

蔡正元還舉出，民國47年的金門砲戰，蔣介石親自前往金門。蔡認為，此役當時若沒打勝，就沒有後李、扁、馬、蔡等人當總統，「這些人統統都變紅衛兵，都喊共產黨萬歲」，他認為，歷史的改變，都是這位老兵帶著軍隊保衛台灣，「這份功勞我們應該給他肯定」，「這位老兵沒有對不起台灣，很多人基於政治理由，對他極盡汙衊」。

另外，1948年金門砲戰期間，美國派特使杜勒斯來台灣，要蔣放棄反攻大陸，從金門撤軍，但蔣認為若金門撤軍，澎湖、台灣都會不保，所以沒自金門撤軍，但他還是痛苦地簽了公報，不再反攻大陸，蔡正元認為蔣「把心中最大的夢想放棄，跟國際妥協，全力保衛台灣」，「他絕對是保護台灣的第一戰士」。

蔡正元並提到，蔣過世後，不像陳水扁、蔡潔生留給兒孫什麼財產，但很多主張台獨的人士卻留給他很多汙衊，「我們國民黨要替這位老兵說公道話」。

他認為，蔣介石從革命衛隊隊員，靠著個人努力成為國民黨總裁，對黨有功勞、苦勞，我們不能否認他也有失誤，但他沒有對不起國民黨、沒有對不起台灣，黨內同志不應該「只是形式上去慈湖致意，更要勇敢替蔣介石講公道話」，也不能「一昧討好台獨人士，跟蔣保持距離，故意藉此去拉近與二二八家屬的關係」，他也批評許多年輕一代，受到錯誤史綱教科書的影響，對蔣銅像潑漆，這是「沒有良心的事情」。

(旺報)