NBA》金塊逆襲鵜鶘 護送灰熊進季後賽

安東尼戴維斯豪取41分，考辛斯30分、14籃板、9助攻，兩人傑出表現仍是白做工，鵜鶘遭金塊逆襲吞2連敗，想要闖進季後賽機會相當渺茫。(美聯社資料照)

重攻輕防的金塊，5日和鵜鶘展開一場進攻大戰，金塊在決勝節讀秒階段靠著6罰3中，最終134比131逆轉擊敗對手，保住爭奪季後賽一線生機，同時也護送灰熊成為西區第7支進入季後賽的球隊。

此役兩隊幾乎不設防，也都在第二節攻下超過40分以上的得分，作客的金塊帶著3分落後劣勢進入決勝節，發動17比5攻勢將比數超前為119比110，鵜鶘隨後反撲，在比賽剩下32秒的時候131追平比數，可惜關鍵時刻鵜鶘發生兩次致命失誤，金塊6罰3中，逆轉拿下2連勝。

金塊教頭麥克馬龍此役用兵保守僅讓8名球員出賽，先發大前鋒法瑞德只打10分鐘就傷退，其他7人得分都上雙，賈林納利28分最高，約基奇21分、12籃板，蓋瑞哈里斯23分，賈瑪爾莫瑞16分，替補的威爾森錢德勒18分，穆迪埃15分、7助攻，梅森普朗里13分、11籃板。

鵜鶘吞下2連敗之後，接下來只要暫居西區第八的拓荒者再贏1場，鵜鶘就會被淘汰，想要闖進季後賽的機會相當渺茫。「一眉哥」安東尼戴維斯41分，考辛斯30分、14籃板、9助攻的準「大三元」都是做白工。

(中時電子報)