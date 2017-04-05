送華語到全世界 教育部補助教師南進1500美金

教育部鼓勵華語教師到印度及東南亞任教。（教育部提供）

為配合新南向政策，並因應這些國家的華語文學習的迫切需求，教育部今天表示，今年9月起，提高華語教師赴印度及東南亞地區任教每月生活補助費，由1000美元至1200美元不等調升至1,500美元（約新台幣4萬5000元），以吸引更多優秀華語教師南進任教。

教育部為推動華語8年計畫，近年積極打造我國成為華語教師的培育基地，並以「送華語到全世界」為目標，由全球各駐外教育組在駐地致力開發華語教師任教機會，以輸送我國優質的華語教師到海外任教，105年已擴大選送159名華語教師赴全球5大洲15國任教，其中赴印度及東南亞國家任教的華語教師共90位。

為提高誘因及配合政府新南向政策，並回應印度、東南亞地區對華語文學習的迫切需求，教育部長期補助優秀華語教師赴海外任教，並請各駐外館處積極向當地學校爭取優渥的薪資、待遇福利，惟部分地區其任教環境較為艱困且交通不便，為協助改善我國教師於當地之任教、居住環境及醫療服務品質，以進一步提升我國教師赴任誘因，並吸引大量優秀華語教師南進任教。

教育部表示，我國華語教師的專業熱忱、活潑創意的教學與自編教材，廣受世界各國華語學習者歡迎，更是台灣能在競爭的華語文學習市場中脫穎而出的關鍵。華語教師在海外除教學外，也可作為國內教育單位、華語文產業、駐外館處、華僑及當地民間與政府單位等網絡串聯的媒介，不僅有益於推廣我國優質華語師資、課程教材及文化，吸引更多優秀外國學生來臺學習，更可以進一步拓展我國的外交。

為提升華語教師全球移動力，擴大華語教師赴海外任教效益及能量，在教育部駐外單位的努力開拓下，106年印度及東南亞國家海外華語教師職缺倍增，歡迎有興趣的華語老師逕至教育部國際及兩岸教育司/主題專區/華語教育網站，或台灣海外華語教師臉書（Facebook）專區查詢參考。

(中時)