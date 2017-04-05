復活節尋蛋活動改名 英相直言荒謬至極

復活節將至，但過去10年來舉行「復活節尋蛋」的主辦單位卻把活動改名為「大英尋蛋」，英國首相梅伊（Theresa May）直言荒謬至極。

國家信託（National Trust）是「復活節尋蛋」主辦單位，每年在旗下250個機構舉辦尋找巧克力蛋活動，吸引各地孩童參與。去年有將近10萬人參加，今年預估會攀升至35萬人。巧克力蛋則由英國老字號甜食公司吉百利（Cadbury）贊助。

然而，活動今年在宣傳時，卻從「復活節尋蛋」（Easter Egg Trail）改名為「大英尋蛋」（Great British Egg Hunt），惹火教會人士。

身為牧師之女的梅伊也表示，「我不只是牧師的女兒，我還是國家信託的成員。我認為他們真的是荒謬，老實說，不知道在想什麼。」

她表示，「復活節非常重要。對我很重要，對全世界基督教信仰者來說，也是非常重要的節日。所以我認為國家信託所做的事情完全荒謬至極。」

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）則表示，活動加入吉百利的品牌名令他不快，「商業化太過頭」。

過去的活動口號都是，「國家信託復活節尋蛋，由吉百利贊助」，今年的活動網頁卻邀請大家來參加「吉百利尋蛋，在國家信託舉辦」。

吉百利發言人說，活動要邀請「各種信仰及無信仰的人都來參與活動」，但若說「復活節」並沒有在行銷時出現，或是沒在產品上出現，這絕非事實。

他表示，廣告中很明顯用到「復活節」，促銷活動也有用到，甚至網站本身就叫「easter.cadbury.co.uk」，產品包裝也有復活節限定。

然而，英國廣播公司（BBC）報導，吉百利4日早上更改活動宣傳網頁，把「復活節」加進去，並有截圖為證。

國家信託發言人則表示，「我們和吉百利密切合作，他們負責尋蛋活動的品牌和用字。認為國家信託是在降低復活節的重要性，完全是胡扯。」

「我們舉辦的活動每年邀請家庭共同參與，隨便一看網站，就可以看到數十次提到復活節。」1060405

(中央社)