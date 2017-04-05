美國加州騎士挑戰飛越鐵道 敗興而歸
美國加州有個24歲的年輕人，騎越野摩托車分別挑戰飛越夾在兩座山丘之間的4線道高速公路和火車鐵道，前者雖僥倖成功，但後者卻敗興而歸。
加州60號公路是聯絡南加城鎮的主要幹道，行經河邊市（Riverside）4線道的路段，夾在兩側聳立的山丘之間，道路筆直。
卡桑迪里斯（Kyle Katsandris）是個熱衷騎越野摩托車表演特技的青年，他個人的IG頁面貼滿了挑戰不可能與極限的影音和圖像，包括他最近飛越60號公路的紀錄。
他的炫技經網路瘋傳而爆紅，超過28萬的網友爭睹他藝高人膽大的表演，知名度也隨之水漲船高，於是誇口要挑戰飛越鐵道。
他選擇挑戰飛越錫米谷（Simi Valley）的鐵道段，但人算不如天算，終於踢到鐵板。「洛杉磯時報」（LA Times）報導，他由另側山丘飛越鐵道時，因距離沒抓準而重摔，而且摔得不輕。
現場引來的是救護車與警車呼嘯而至，他的IG頁面找不到挑戰飛越鐵道失敗的影音與圖像，似乎有意藏拙，不過仍有鐵粉在臉書為他祈福。
維護交通秩序的加州公路警察局（CHP）為展現公權力，將卡桑迪里斯移送法辦，卡桑迪里斯則不得不選擇暫時神隱，不回應媒體和粉絲的關切。1060405
(中央社)
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