川習會前北韓再射彈 美國務卿三句評論
北韓在「川習會」前夕再度試射飛彈，美國國務卿提勒森今晚在書面聲明中僅以三句話指出，北韓進行又一次中程彈道飛彈試射，美國對此已說得夠多了，沒有進一步評論。
包括南韓國防部和美軍太平洋司令部稍早都證實，北韓試射彈道飛彈並落在日本海。南韓當地時間5日上午6時42分，北韓從新浦地區發射1枚彈道飛彈。
美軍太平洋司令部在聲明中說，初步評估，這是枚KN- 15的中程彈道飛彈，並未對北美造成威脅。
北韓日前才揚言，國際社會若針對北韓最新一輪飛彈試射升高制裁，北韓一定報復。
有分析認為，就在美國總統川普與中國國家主席習近平舉行首次「川習會」前夕，北韓很可能為引起兩大國注意而有武力示威的舉動。
提勒森在簡短書面聲明中以三句話指出，「北韓仍試射了另一枚中程彈道飛彈，美國對北韓問題說得已夠多了，我們沒有進一步評論。」
白宮資深官員稍早簡報「川習會」相關情況時就指出，北韓問題將是美國在「川習會」上的「緊急關切」議題。
而國務院過去在北韓有相似作為時、發出的聲明總不脫「強烈譴責、這是不能接受的舉動並呼籲執行制裁的重要性」，相較之下，提勒森的聲明較為簡短，僅三句，是否為營造川普常強調的「戰略不可預測性」、讓對方摸不著頭緒，不得而知。
提勒森日前在南韓指出，美國對北韓的「戰略忍耐」已告終，若北韓的威脅持續升高，美國不排除動用軍事選項。1060405
(中央社)
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