勇闖東海岸 認證組等自行車好手來挑戰

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觀光局東管處「勇闖東海岸」自行車系列活動，今年有「國際認證組」邀請各方好手挑戰；另外還有「樂活組」，歡迎親子組團參加。

第9屆勇闖東海岸自行車系列活動將於4月15日 (星期六)至16日 (星期日)分別於東管處處本部及加路蘭遊憩區展開，目前已有近千人報名。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，這次騎乘路線已納入法國極限運動自行車協會 (ACP)的認證，今年最大特色便是結合法國ACP認證，讓選手挑戰自我；及延續往年自行車遊部落體驗活動，歡迎所有車友、遊客共襄盛舉。

東管處長林信任表示，「2017年勇闖東海岸自行車活動」騎乘路線以台11線路段為主，組別分為200K認證組、100K前哨站挑戰組、70K及25K樂活組。

今年認證挑戰組於4月15日 (星期六)登場，讓各路好手突破自我極限挑戰，邁向國際，路線分別是200K認證路線自東管處都歷處本部出發後沿台11線海岸線騎經成功鎮、長濱鄉、靜浦奚卜蘭遊客中心、芭崎、東管處花蓮管理站折返，最終回到成功鎮公所。

100K前哨站挑戰組，自東管處都歷處本部出發後沿台11線海岸線直騎經成功鎮、長濱鄉、靜浦奚卜蘭遊客中心折返最終回到成功鎮公所。

另樂活組於4月16日 (星期日)上場，由加路蘭遊憩區出發，包括25K親子樂活及70K樂活組，路線分別是25K親子樂活遊部落，自加路蘭遊憩區出發至達麓岸部落，體驗迎賓巴歌浪生活或野菜水餃DIY後折返到加路蘭。

70K親子樂活遊部落路線自加路蘭遊憩區出發至都歷部落體驗部落導覽、捲菸草DIY或玫瑰手作活動後折返到加路蘭，本次樂活組採嘉年華自行車踩街方式，「誰來跟我比」項目將選出我的造型最佳、我最具創意、最佳親子組等各一組，並提供獎金。

此外，東管處在加路蘭現場安排有精采樂舞表演、舉辦第二屆輪饌東海岸美食競賽等活動，食材以東海岸沿線為主，展現戶外野餐特色料理，選出前三名及特別獎提供獎金，現場還有機會試吃喔，歡迎陪同親友與遊客共同參與。

活動詳情請洽東管處網站及活動官方網站。1060405

(中央社)