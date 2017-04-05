不甩川普 美國人對大陸的好感度升溫

我要評比

去年，美國選民選出了川普這個在巡迴演說中不斷痛批中國大陸偷走美國人工作機會並操控貿易的總統，然而，根據民調，美國人對大陸的好感，正在提升中。

法新社報導，研調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布的民調顯示，44%的美國人對中國大陸有好感，較1年前的37%提高。

大多數美國人依然關切中國大陸握有的美債規模、工作機會移轉到太平洋彼端，以及中國大陸疑似發動網攻這些事情。

但在川普準備與中國大陸國家主席習近平本週在佛羅里達州進行高峰會之際，美國對中國這世界另1強國的觀點正逐漸好轉。

皮尤報告分析，隨著美國經濟持續從2008年的崩盤中復甦，大眾對中國大陸的憂心程度也隨之消減。

舉例來說，2012年，高達61%的美國人在接受皮尤調查時表示，美國對中國大陸的鉅額貿易赤字「是非常嚴重的問題，」但如今，只有44%的人這樣認為。

同一段期間中，憂心中國大陸網攻的比率提升，但關切工作機會流失到大陸的比率則是從71%大幅降到53%。

川普把抱怨中國大陸操縱貨幣、利用美國鬆散的貿易規定漏洞，作為他經濟民族主義選戰的主軸。

但美國官員表示，川普和習近平本週在馬阿拉歌（Mar-a-Lago）私人高爾夫招待所會面時，安全議題與北韓威脅會是優先討論事項。

根據皮尤這次的調查，僅超過3分之1的美國人把中國大陸視為軍事威脅，58%的人支持美國為捍衛日本、南韓等盟友而投入戰爭，但有52%的美國人將大陸視為軍事威脅。（譯者：中央社許湘欣）1060405

(中央社)