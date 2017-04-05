教部擬修辦法保障兼任師 教團提5大缺漏
教育部規劃修「兼任教師聘任辦法」，保障兼任教師權益，教育工會和兼任教師代表今天發表聲明，認為聘任辦法草案有5大缺漏，一體適用勞基法才是正解。
立法院教育及文化委員會日前邀教育部長潘文忠就「大專兼任教師納入勞基法」專案報告，教育部長潘文忠表示，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，將請假、鐘點費等權益保障納入，將於1個月內公告。
台灣高等教育產業工會、全國教師工會總聯合會、全國教育產業總工會、全國教師會和淡江大學兼任教師代表今天發表聯合聲明，嚴正拒絕政府各種架空兼任教師適用勞動基準法保障的措施，強調「沒有續聘保障，就沒有師生權益」。
聲明指出，教育部今天上午召開修正「專科以上兼任教師聘任辦法」會議，但與會組成高度偏向校方，學校代表共16名，兼任教師代表卻僅2名，令人懷疑具體改善兼任教師勞動權益的誠意，而教育部提出的修正「專科以上兼任教師聘任辦法」草案，依然未讓兼任教師適用教師法上的完整保障，相關內容也與勞基法保障落差甚鉅。
聲明也提到，「專科以上兼任教師聘任辦法」草案，對兼任教師權益保障仍有5大嚴重缺漏，包括沒有續聘保障、課以兼任教師「教師法」的「義務」，卻排除「教師法」享有的「權利」、繼續維持對「有無本職」兼任教師適用勞工退休金上的差別待遇、無法涵蓋勞基法的各項勞動基準保障、位階僅「法規命令」，毫無罰則。
聲明最後也呼籲，相對於透過修訂「聘任辦法」來改善大專兼任教師權益，「大專兼任教師不分本職，一體適用勞基法」才是出路，在確認勞動基準保障後，再進一步依據兼任教師特性修訂聘任辦法或準用教師法等其他保障，才是正解。1060405
(中央社)
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