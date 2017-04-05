靠爸族？ 川普兒子：裙帶關係是生活一部分

川普和他的子女，從左至右：次子艾瑞克、長女伊凡卡、川普、長子小唐納。(圖/美聯社)

艾瑞克認為裙帶關係是生活中的一部分。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)自上任以來，先是不甩反裙帶關係法任命女婿卡許納(Jared Kushner)為白宮顧問，更是在上星期認命女兒伊凡卡(Ivanka)為總統助理，另外，川普也將數百億的房地產事業全權交給他的兩個兒子經營，也因此引發了不少人質疑川普家根本是濫用「裙帶關係」，而川普的次子艾瑞克(Eric)日前對此毫不避諱地表示，裙帶關係本來就是生活中的一部分。

美國《富比世》雜誌今天刊登了一篇2月時對艾瑞克的採訪，面對大眾對川普任人唯親的質疑，艾瑞克直率地表示：「裙帶關係是生活中的一種因素」，不過他也表示，也許是因為裙帶關係自己和兄姊才能夠擔任身居要職，但是也是因為他們自身有能力，才能繼續待在個位置上。不僅如此，他也說自己和哥哥小唐納(Donald Trump Jr.)，是經過了時間的考驗才得到父親的信任，更說川普若是在4年或8年前選上總統，川普仍對他管理事業有很大的疑慮。

川普兒子小唐納和艾瑞克。(圖/美聯社)

川普在當上總統時誓言要將自己經營事業的方式帶入白宮，而在人事任用上他也的確沿襲了過去的習慣，他在今年1月時任命長女伊凡卡的丈夫庫許納為白宮顧問，並且讓伊凡卡出席各種政府重要活動以及參與重要決策，當時引來許多爭議，認為沒有官職的伊凡卡不受白宮職員道德規範的約束，會和她的服裝品牌有潛在的利益衝突，於是川普索性在上周任用伊凡卡為無支薪的總統助理，試圖平息外界對伊凡卡的疑慮。

伊凡卡和其夫婿庫許納。(圖/美聯社)

而克萊蒙特·麥肯納學院研究裙帶關係的教授里哥(Ronald Riggio)也對此表示：「在私人企業中，裙帶關係或許比較容易讓人原諒，但是在龐大的公共政府機關中，因為攸關乎每個人的利益，因此任用一個沒有經驗的人，是一個不好的決定」。

(中時電子報)