唐鳳：第三方查核機制政府不應介入
4月7日為言論自由日，中時社論發表一篇「民進黨，還記得鄭南榕嗎？」，提醒執政當局別忘了爭取數十年言論自由及自新聞自由的不易，政府黑手不應介入假新聞的查核機制。對此，行政院政唐鳳留言回應表示，第三方事實查核機制不是政府應該介入的。
中時社論建議，假新聞查核機制應由民間閱聽眾發起，對此，唐鳳表示，她從來不主動使用「假新聞」這個詞，因為它不夠精確，容易產生誤解，對 媒體來說也不公平，光從字面上來看，就有未審先判的疑慮。
唐鳳說，不論是林全院長或徐國勇發言人，都再三表示過，行政院對於言論自由與新聞自由的重視與保護，這樣的價值也是她的核心理念，無法與其他利益相交換，也不接受被打折扣。
唐鳳說，她同意「第三方事實查核」不是政府應介入的，政府只能致力於及時回應，而政府的訊息也歡迎各界查核是否屬實。
唐鳳舉出她具體的貢獻是在2/16日院會時分享Wiselike等公開快速結構化的回應經驗，供各部會參考，但她並不主管此業務；經一個月後，徐國勇在院會後記者會也說此業務交吳政忠接續處理，後續報導有很多簡化之處。
唐鳳強調，台灣社會對言論自由及新聞自由的堅持，及對政府權力使用範圍的警醒，是台灣民主化過程所淬 煉出的精髓，得來不易，絕對值得大家珍惜與驕傲的資產。
(工商)
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