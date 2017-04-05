一例一休衝擊私幼　北市幼師鬧人荒

北市私幼老師鬧人力荒，要求比照公幼制度，減輕一例一休衝擊。(王超群攝)

一例一休實施後嚴重衝擊台北市私立幼兒園幼師人力，5日台北市幼兒教育協會事長劉明娟在市議會一場公聽會中強烈要求，應開放讓私幼的教師或教保員可兼任園長職，同時私幼園長可以代班請假的教師或教保員入班，如此能釋放出500多位教師、教保員，適度補充缺口。

台北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭、闕枚莎舉辦「一例一休對幼兒園之衝擊與對策公聽會」，劉明娟在會中指出，目前北市私幼513所，其中一百多家幼稚園，另有400多家托兒所，幼托整合後有六成園所立案人數在18到60人之間，其中三分之二更在30人以下，但公立學校附設幼兒園不一定要專設園長，私幼規定必設園長，這造成一國兩制，並不公平。

此外，私幼目前最大的難題是找不到適合的老師，一例一休之後衝擊更為明顯，每逢教師事病假、產假等，或是休假日舉辦親子活動，一方面增加人事成本，二方面也面臨休假老師的人口缺口，人力嚴重吃緊，劉明娟說，現行法令私幼園長禁止入班支援請假的教師，這無異雪上加霜。

劉明娟表示，目前師培體系畢業的學生多半以公幼為目標，不願到私幼任教；闕枚莎也指出目前的幼教老師至少分為公幼、營利性幼兒園和一般幼兒園三層的薪資水平，公幼老師比照國小教師，但最低的私幼老師比照勞基法，這是年輕人不願進入私幼任教的原因。

王鴻薇認為，北市教育局有必要針對政策的差別待和教保人才快速流失，找出解決之道，否則問題將愈演愈烈。

(中時)