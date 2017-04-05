劉鑾雄開砲轟青年：不去旅遊慘過殺他爸媽

劉鑾雄近來受訪談年輕人的理財之道。（圖／取自on.cc）

香港富商劉鑾雄（大劉）賺錢功力一流，他更出手闊綽送現任妻子甘比一大筆財富，但他近來受訪時大談理財之道，對於兒子劉鳴煒先前一句「年輕人少去旅行就有房子頭期款」，沒想到引發爭議，但大劉力挺兒子，更嗆年輕人，「現在的人你叫他不要去旅行，慘過殺他老爹老母！」

劉鑾雄近來接受香港《蘋果日報》訪問，談到現在年輕人最關心的買房問題，更力挺兒子之前一句「少旅遊就能存到買房頭期款」，他嗆現在的年輕人才是高高在上，還一針見血地說「香港最有錢的20個人，只要是自己創業錢都是省出來的，現在的人你叫他不要去旅行，慘過殺他老爹老母！」

早在年紀輕輕時，劉鑾雄戶頭就有好幾個「第一桶金」，他認為很多人注定不成功，是因為理財的觀念上早就錯了，但偏偏社會上絕大部分的人都是這種人，他感慨曾在電視上看到一位年輕人，住的地方小，但受訪時手上卻拎著漫畫書，讓大劉很無奈，「整天躲在房間看漫畫，怪得了誰？」

(中時電子報)