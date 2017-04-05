美大胃王比賽連奪命 男吞大甜甜圈噎死
美國1名男子參加丹佛（Denver）甜甜圈店食物挑戰時，因試圖在80秒內吞下1個半磅重（約227克）的糖霜甜甜圈不幸噎死。數天前也有人在類似比賽噎到，而在同天喪命。
美聯社報導，1名驗屍官表示，42歲的馬洛夫（Travis Malouf）2日上午因呼吸道阻塞窒息而死。目擊者艾德斯坦（Julia Edelstein）今天說，馬洛夫生前參加比賽，得吃下1個「大小如小蛋糕」的甜甜圈。
根據丹佛電視台KUSA-TV接獲的聲明，比賽優勝者能免費獲得甜甜圈，以及證明挑戰成功的小徽章，但主辦比賽的「巫毒甜甜圈店」（Voodoo Doughnuts）目前已中止這場比賽。
艾德斯坦說，馬洛夫將甜甜圈撕成一半後，開始邊走邊吃，看來是決心要取勝。店員宣布比賽已過30秒後，馬洛夫喝了一點水並咬下一口甜甜圈，之後卻突然在櫃檯旁彎腰駝背，開始捶擊櫃檯。
馬洛夫臉色鐵青倒下時，手中還握著吃剩的甜甜圈，有2名顧客在他倒地前扶住他，也在醫護人員趕抵現場前拚命地試著救他。
不過，根據驗屍官與警方，馬洛夫當場回天乏術。
美國「時人」（People）雜誌報導，巫毒甜甜圈店今天發表聲明說：「在這非常艱難的時刻，我們的心與馬洛夫家人同在」，「我們已停止所有分店的食物競賽。」
20歲的尼爾森（Caitlin Nelson）因數天前參加康乃狄克州費菲爾（Fairfield）聖心大學（Sacred Heart University）的吃鬆餅比賽時噎到，同樣於2日喪命。（譯者：中央社周莉芳）1060405
(中央社)
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