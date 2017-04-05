川普二公子：用人唯親是生存要素

我要評比

姊夫庫許納和老姊伊凡卡．川普出任白宮顧問，他則和老哥奉父命掌管家族事業，艾瑞克．川普認為「用人唯親」是生存要素。

法新社報導，今天出刊的「富比世」（Forbes）刊載川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）這番坦率的評論。國務卿提勒森（Rex Tillerson）尚未出訪美國重要盟邦伊拉克，庫許納（Jared Kushner）已赴伊國參與會談。

富比世引述33歲的艾瑞克說：「用人唯親是生存要素。」，艾瑞克在紐約川普大樓接受專訪。艾瑞克和兄長小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在父親入主白宮後，接掌家族事業。

「我們一開始或許拜裙帶關係之賜，但我們現在仍屹立，並不是因為裙帶關係。假使我們表現不好、沒競爭力，相信我，我們不會有今天。」

富比世說，這項專訪時間是在今年2月。白宮上週宣布，35歲的伊凡卡出任川普未支薪顧問，成為聯邦雇員。

川普上台後，不但不避諱用自己人，還拒絕處分規模數十億美元的商業帝國川普集團（Trump Organization），招致對手和倫理專家嚴厲批評。

36歲的庫許納是川普最信賴的左右手之一，目前正與參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍（Joseph Dunford）一同訪問伊拉克。

艾瑞克告訴富比世，除非他們兄弟倆可以勝任，否則他父親不會委以重任。1060405

(中央社)