藤浪晉太郎控球太狂 去年養樂多打者挨砸骨折

阪神王牌藤浪晉太郎的控球問題，一直是他的大罩門。(美聯社資料照)

藤浪晉太郎昨對戰養樂多控球超慘，全場狂投9次保送，其中5上一記接近頭部的觸身球，更引爆兩隊大亂鬥，自家教練矢野燿大還因跟巴倫汀(Wladimir Balentien)大打出手，遭到驅逐出場，而養樂多反應會如此劇烈，除了他昨役的表現，去年小將谷內亮太被打到骨折，也可能是其中一個引爆點。

畫面回到去年4月19日，當時藤浪先發出戰養樂多，遞補先發游擊手的谷內，第一個打席對決竟就被藤浪的觸身球擊中，造成左手尺骨骨折，隨後接受手術治療，休息近4個月才回到一軍。儘管此役差點被「暴頭」的畠山和洋當時不在陣中，但賽後他解釋事件經過時，也提到了這件事情。

其實衝突原因，並不只有那記觸身球惹禍，巴倫汀直言從首局開始，包括山田哲人跟他，都差點被藤浪的內角近身球擊中，這樣的危險球，整場比賽更出現了4、5顆，「畠山就真的被擊中了，不希望再出現第二、第三個犧牲者！」

養樂多總教練真中滿也很是不悅，更讓他氣憤的，是畠山差點被打到頭，他當下也向裁判說了這件事，但竟然沒有任何規章能判藤浪下場！他表示將向聯盟提出抗議書，直言屢次出現危險球，「應該要考慮判退場。」藤浪把谷內打到骨折，今年又險打傷畠山，看來他和養樂多的樑子，真是會越結越深了！

(中時電子報)