明十三陵石燭台被盜　逾半年未通報

埋葬明代13位皇帝的明十三陵驚傳文物被盜。崇禎帝思陵前的1對石製燭台2016年即失蹤，但超過半年一直隱瞞不報。管理單位則宣稱已向警方報案，並開除陵區內所有看護人員。

中央人民廣播電台報導，有文物保護人士先前在網路上反應，明十三陵中的崇禎帝思陵，陵前「石五供」（石製祭爐1個、花瓶1對、燭台1對，共5具）中的1對燭台（又稱蠟扦）失蹤，疑似被盜。

報導指出，由於這名文物保護人士還附上燭台被盜前後的照片供對比，引起注意。經清明節期間現場探訪發現，這對石製燭台確實已經失蹤。

明十三陵特區辦事處副主任王穎坦承，的確發生文物被偷盜事件，辦事處已經報案，公安部門「正在破案，正在偵破」。事發後，陵區內所有的看護人員全被開除，整個換了一輪。

報導提到，陵區負責人透露，這起文物盜竊事件至少在2016年就已發生，但一直沒有對外公布。而文物保護愛好者則懷疑，十三陵管理單位可能有故意遲報、甚至瞞報。1060405

(中央社)