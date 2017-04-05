府血汗加班誰可調查 李俊俋三句話查明
總統府血汗加班誰可直接介入了解？國民黨立委王育敏今天質詢逾10分鐘，但不滿官員回答。曾任銓敘部政務次長的民進黨立委李俊俋質詢時三句話查明，就是總統府人事處。
立法院司法及法制委員會上午審查「公務人員保障法部分條文修正草案」，考試院公務人員保障暨培訓委員會主任委員（簡稱保訓會）兼國家文官學院院長郭芳煜列席備詢。
中國國民黨立委王育敏質詢關切，總統府超時血汗勞工，歸誰管？ 要不要主動介入調查？郭芳煜說，保訓會沒有調查的權力。
王育敏稱自己問了一輪下來，公務人員蠻沒保障，像總統府這種情況，「問了一輪下來就是不知道到底誰應該第一時間介入了解」。
曾任銓敘部政務次長的民進黨立委李俊俋質詢行政院人事行政總處培訓考用處長蕭鈺表示，剛剛回答王育敏說，加班最後由機關處理。蕭鈺說，對，由機關處理。李俊俋問，總統府有沒有人事處？蕭鈺說，有，人事處應該是相關業務單位。
李俊俋說，如果加班太多、沒有補休等涉及保訓會，公務員保障法其實有相關規定，這麼簡單，就是總統府人事處負責，如果涉及公務人員的權利義務，就是保訓會的事情。1060405
(中央社)
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