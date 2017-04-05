羊駝寶寶妮嘉 一身雪白超萌
北市動物園羊駝「安妮」與「比利」喜迎第三胎，一身雪白的寶寶「妮嘉」，在陽光照耀下，顯得特別亮眼，活潑的牠在兒童動物區滿場跑，模樣可愛極了。
「妮嘉」於3月21日向世界報到，剛出生時，體重約6.4公斤，目前已7.2公斤，個性活潑，對新環境充滿好奇，每天在戶外活動場中跑來跑去，有時跑太遠，媽媽「安妮」會發出叫聲，把「妮嘉」呼喚回來，但過沒多久，頑皮的「妮嘉」又會偷偷跑開，自行去探索。
保育員會準備桑葉、乾草及專用飼料等食物作為羊駝主餐，不過，牠們最愛的還是下午茶蘿蔔簽，「妮嘉」與媽媽「安妮」、姊姊「妮可」、哥哥「麥斯」會輪流到戶外活動場散步。
動物園表示，羊駝外觀因遺傳多樣性因素，毛色、斑塊多達57種變化，每種羊駝的毛皮都有獨特的形狀與樣貌，而且出生後，毛皮呈現什麼顏色，一輩子都不會再改變。
動物園說「妮可」毛色偏黃、個性穩定；「麥斯」毛色為深咖啡色，前腳彷彿穿了雙白襪子，總是喜歡蹦蹦跳跳當「妮可」的跟屁蟲，有時還會煞車不及，撞上「妮可」。
動物園資料顯示，母羊駝因刺激排卵特性，沒有固定發情期，懷孕期程約11個半月，寶寶出生後4到6個月會斷奶；而保育員發現，「麥斯」受到驚嚇或不安時，會想到媽媽身邊吸吮母乳，尋求媽媽的安慰，安定心神。1060405
(中央社)
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