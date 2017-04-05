涉用未經核准的隆鼻線材 李進良遭起訴

我要評比

補教名師徐薇的丈夫江正明，涉嫌夥同姜姓業務經理，從韓國進口未經核准的拉皮隆鼻線材，提供給整型名醫李進良等醫師使用；台北地檢署今天依違反藥事法起訴李進良等人。

此外，被懷疑非法輸入線材的「徐薇文化事業」公司，檢方認定罪嫌不足，今天做出不起訴處分。

這起案件源於，檢調接獲檢舉，江正明投資的「羅比珍妮」國際股份有限公司，涉嫌從民國101年起未經衛生福利部核准，從國外進口埋線等醫美器材，疑似違反藥事法。

台北地檢署在去年3月間，指揮調查局台北市調查處搜索「羅比珍妮」公司等處，並約談投資者、江正明等人，並於去年10月，依違反藥事法起訴江正明、姜姓經理等5人。1060405

(中央社)