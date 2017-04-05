雄安新區大打炒房 刑拘7人關閉仲介商

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中共中央宣布設立雄安新區後掀起炒房熱，官媒除發表評論定調降溫，並動手整治。到目前為止，當地官方已查處相關違規765件，關閉建商銷售部及仲介商逾100家，且已刑拘7人。

河北新聞網報導，目前雄安新區所在的河北省雄縣、安新、容城等3縣並沒有庫存建案，房地產市場處於有行無市狀態，尚未發現實際交易情況。

報導指出，河北省雄安新區所在的地方政府，已查處房地產、建築領域違法違規行為765件，拆除違建125處，關閉建商銷售部71家、仲介商35家，清理違規售屋廣告1597條。

此外，當地政府還查處網路違規售屋房行為9件，約談10家惡意炒作的房地產業者，進而刑事拘留違法犯罪嫌疑人7人。

綜合陸媒先前報導，雄安新區內安新縣一家建商的張姓負責人，就因先前非法占用農地，興建37棟住宅銷售被查獲，被刑事拘留；今天則報導，新區內雄縣公安局宣布逮捕一名劉姓嫌疑人在未取得證照下，2014年起非法興建住宅出售至今，因此加以刑拘。

雄安新區由中共中央在4月1日宣布成立，範圍涵蓋河北省雄縣、容城、安新3縣，被中共官媒形容為「繼深圳經濟特區和上海浦東新區後，又一具有全國意義的新區」，起步區面積約100平方公里，中期發展區約200平方公里，遠期控制區約2000平方公里。1060405

(中央社)