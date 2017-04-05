陸男駕車衝撞民宅還噴火 釀1死3傷

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中國大陸廣東省中山市4日晚間發生一起汽車衝撞民宅後爆炸事件。駕車的男子先是衝撞民宅，接著再持噴火器向人群噴火，隨後汽車爆炸，導致1死3傷。

廣東中山市公安局官方微博指出，這起事件發生於4日8時30分許，當時1名男子駕駛1輛廂型車衝撞廣東中山市小欖鎮聯豐社區吉安村1棟民宅，並用自製噴火器向人群噴火。

報導指出，男子疑似在倒車過程中引燃車內燃氣瓶爆炸，導致現場1人死亡，3人重傷。目前傷者均已送醫治療，案件在進一步偵查中。1060405

(中央社)