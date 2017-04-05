颱風夜吹飛磚砸死警 拆除大隊判國賠210萬元

4年前蘇力颱風襲台時，強風把新北市淡水區一棟3層樓房屋屋頂的違建磚牆吹倒，磚頭掉下來砸死返家路過的淡水警分局陳姓巡佐，家屬訴請國家賠償；最高法院認為，新北市政府違章建築拆除大隊怠於執行拆除職務，今日判決須賠償家屬共210萬元確定。

判決指出，陳男在2013年7月13日凌晨2點結束勤務騎機車返家，途中經過一處民宅前，遭掉落的磚塊砸中頭部死亡，他的母親、妻子及兒子3人除了向邱姓屋主索賠外，也主張拆除大隊錯誤認定該民宅屋頂非違章建築，須負國賠責任。

新北市政府拆除大隊辯稱，接獲區公所違建通報後，派員勘察認定屋主已自行拆除屋頂遺留磚牆，此非興建中的違章建築無須拆除，這是認定的行政處分無關國賠，此外，家屬索賠金額過高，拆除大隊也不願賠償。

士林地院認定拆除大隊無須負國賠責任，但高院認為，拆除大隊怠於執行職務，疏於注意往來人車案全，致陳男遭倒塌的磚牆砸死，公務員不作為與陳男死亡有因果關係，判決拆除大隊須賠償家屬共210萬元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

刑事部分邱姓屋主已被依過失致死罪判刑3月、易科罰金9萬元定讞，民事部分士林地檢署先代賠犯罪被害補償金110萬元給陳家，再向邱男求償，台北地院判邱男須償還110萬元給士檢，而邱男也另須再賠償死者家屬216萬多元。

(中時)