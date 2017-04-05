颱風夜吹飛磚砸死警 拆除大隊判國賠210萬元
4年前蘇力颱風襲台時，強風把新北市淡水區一棟3層樓房屋屋頂的違建磚牆吹倒，磚頭掉下來砸死返家路過的淡水警分局陳姓巡佐，家屬訴請國家賠償；最高法院認為，新北市政府違章建築拆除大隊怠於執行拆除職務，今日判決須賠償家屬共210萬元確定。
判決指出，陳男在2013年7月13日凌晨2點結束勤務騎機車返家，途中經過一處民宅前，遭掉落的磚塊砸中頭部死亡，他的母親、妻子及兒子3人除了向邱姓屋主索賠外，也主張拆除大隊錯誤認定該民宅屋頂非違章建築，須負國賠責任。
新北市政府拆除大隊辯稱，接獲區公所違建通報後，派員勘察認定屋主已自行拆除屋頂遺留磚牆，此非興建中的違章建築無須拆除，這是認定的行政處分無關國賠，此外，家屬索賠金額過高，拆除大隊也不願賠償。
士林地院認定拆除大隊無須負國賠責任，但高院認為，拆除大隊怠於執行職務，疏於注意往來人車案全，致陳男遭倒塌的磚牆砸死，公務員不作為與陳男死亡有因果關係，判決拆除大隊須賠償家屬共210萬元，案經上訴，最高法院駁回定讞。
刑事部分邱姓屋主已被依過失致死罪判刑3月、易科罰金9萬元定讞，民事部分士林地檢署先代賠犯罪被害補償金110萬元給陳家，再向邱男求償，台北地院判邱男須償還110萬元給士檢，而邱男也另須再賠償死者家屬216萬多元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。