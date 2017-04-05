孫儷小腹隆起步履緩慢 疑懷上第三胎

孫儷被拍到小腹隆起，疑懷上第三胎。(圖／翻攝自鄧超微博、搜狐娛樂)

張藝謀看了孫儷一眼，就叫旁邊的人幫她披上外套。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

大陸女星孫儷和老公鄧超結婚7年恩愛如昔，婚後育有一對可愛兒女，近日她在拍攝新戲《那年花開月正圓》時，被發現小腹隆起，走路緩慢小心，疑似懷上第三胎了。

孫儷穿著的戲服雖然寬大，但仍明顯看到小腹隆起，而她走路也相當小心，身邊都有助理陪同，而她之前和老公鄧超合體拍攝張藝謀新片《影》時，助理在幫她整理衣服時，張藝謀往她肚子看了一眼，就叫一旁的人趕緊幫她披上外套，讓外界都好奇她是不是懷上第三胎。

但不少網友認為她應該只是因為劇情需要，在劇中扮演孕婦，認為她不太可能在工作期間懷孕，「我喜歡的孫儷是對生活對工作都負責的人，這樣對孩子對工作都不好」。

(中時電子報)