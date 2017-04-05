肺葉塌陷莫輕忽 當心肺癌作怪！
57歲黃先生20年來，每日一包菸，因咳嗽2個多月未癒，到一般診所求治，症狀無改善，加上咳嗽帶有血絲痰合併呼吸喘的，又到衛生福利部胸腔病院門診求治，照胸部X光發現左下肺葉均質性泛白，經判斷應為肺塌陷導致，再接受支氣管鏡檢查，研判應為腫瘤塞住支氣管造成左下肺葉塌陷，病理切片証實小細胞癌。
衛生福利部胸腔病院黃紹宗醫師指出，肺塌陷為支氣管阻塞，導致空氣無法進入肺泡，引起肺葉或肺節的塌陷，例如痰或腫瘤塞住呼吸道造成，其他像肺積水、肋膜積水、氣胸、外傷、長期臥床、吸菸、接受過胸腹手術者等都是造成肺塌陷原因之一。
由於肺塌陷原因很多，必須小心鑑別診斷，當腫瘤無法排除時，建議安排支氣管鏡及電腦斷層檢查，以免延誤診斷。他說，多數小細胞肺癌發生，與吸菸相關，環境因素及基因缺陷也有關聯。
國人十大死因大都和吸菸有關，包含癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病等。除建議菸癮者戒菸外，民眾亦須遠離二手菸及三手菸危害。衛生福利部胸腔病院有專業團隊提供戒菸門診服務，協助菸癮者戒菸諮詢以及戒菸用藥協助，可以大幅降低戒斷時的不舒服症狀，歡迎菸癮者多加利用。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時)
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