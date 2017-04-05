與父親吵架後持刀搶超商 警緝捕涉案男
37歲林姓男子因長年無工作，4日晚間他與父親發生爭吵，竟憤而離家並持刀搶劫超商，得手新台幣2000元，警方現全力緝捕中。
台中市太平警分局調查，林男因長年沒有工作閒賦在家，4日晚間11時，父親念了他幾句，父子發生爭吵，林男憤而離家，他打電話要陳姓表弟來接他。
警方指出，陳姓表弟接上林男後，途中林男表示要去超商，2人來到中興東路的一家超商，林男下車而陳男在車上等待，等了許久林男遲遲未上車，陳男下車查看，發現林男持刀威嚇店員。
警方表示，陳男、林男回到車上後，陳男斥責林男搶超商的行為，2人也發生爭吵，隨後，陳男將林男趕下車後，他回到家裡趕忙跟父母告知此事，在父母的陪同下到派出所報案。
警方說，店員為了自保給了林男2000元，事後，也向警方報案，目前已調閱相關監視器，全力緝捕林男到案。1060405
(中央社)
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