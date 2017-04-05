2月禁宰損失有補償 4月底前提出申請
農委會先前宣布全國家禽禁運禁宰，而家禽（白肉雞除外）於解禁日後14日內送往屠宰場屠宰者有價差補償，家禽屠宰場亦有損失補償，請養禽場及屠宰場業者記得於106年4月30日前向新北市農業局提出申請。
農業局表示，禁宰禁運措施已經解除，對於禽流感禁運禁宰期間造成家禽（白肉雞除外）銷售損失及飼料耗損，以及屠宰場停止營業損失，農委會提供補償措施，補償對象包括養禽場及屠宰場。
養禽（白肉雞除外）場於解除禁止屠宰當日起算後14日內（今年2月24日至3月9日）送往屠宰者，計算禁止屠宰起始日（2月17日）售價，加上禁止屠宰期間飼料成本，如果超過出售時售價，即可申請補償。而屠宰場業者損失補償，是根據去年2月18日至24日白肉雞以外禽種屠宰衛生檢查隻數計算，有色雞每隻補償3.75元。
農業局表示，已透過各區公所轉知各養禽場，凡符合資格的養禽場業者，請備妥評價紀錄表、上市日禽隻過磅單、健康證明書及切結書，於4月30日前提出申請。另已協助新北家禽屠宰場，向動植物防疫檢疫局基隆分局提出申請。有關損失補償計價及試算表，可上網查詢。
(中時)
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