2年前斷人小指 出獄後挨打頭縫11針
通霄警分局今天指出，轄內19歲郭姓男子被打得頭破血流，縫合11針，經調查發現，主嫌劉姓男子因2年前乾弟遭郭男斷指，才會加以報復，訊後被依妨害自由及傷害罪嫌送辦。
警方表示，有民眾在臉書社團「黑色豪門直播網」轉貼「亂說話被請吃克難飯」影片，畫面中郭男疑似遭多名男子帶往偏僻道路，被打得滿臉是血，雖然有人出言制止，卻要他跪在地上道歉認錯。
過程中還有人拿出煙草灑在他的頭部，笑稱可以止血，動手的男子則是不斷飆罵五字經，質問被害人「你做錯甚麼事、怎麼處理？」挨打的郭男無奈回應「害人家手指頭斷掉」現在只好「被人打」。
由於郭男第一時間沒有報案，警方看完影片後，立即約談相關人士到案說明，得知2年前郭男曾經用石頭砸斷劉嫌乾弟的左小指，如今郭男出獄後，雙方在街頭碰上，劉嫌才會加以報復。
不過警方也發現，現場圍觀的民眾還有就讀於高職的在校生，同步通知學校，校方除了在朝會上再次向全校師生宣導校園安全教育外，也約談到場學生，他們都表示當天被通知前往，事前並不知道會有打鬥事件，大家都「嚇一跳」。
郭男因擔心再次遭毆打，並未報案，直到員警找上門，才說出挨打經過，並提出告訴，但打人的劉嫌今天準備入伍服役，警方依傷害以及妨害自由罪嫌，以函送方式移往苗栗地檢署偵辦。1060405
(中央社)
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