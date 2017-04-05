泰國和尚脫袍狂喜 抽中免役籤

泰國春武里省有1名僧人在大庭廣眾下脫掉袈裟，狂喊跳躍，完全不顧旁人眼光和應有禮節，原來是抽中僅剩下的一張免役籤，連他的朋友都脫掉上衣一起慶祝。

根據曼谷椰子網的報導指出，泰國每年4月都在全國舉辦徵兵儀式，所有役齡男子都必須到指定場所報到和體檢，同時實施抽籤，決定是否需要服役，這名在春武里省佛寺出家男子也依規定前往，在僅剩下兩張籤中，一張是免役的黑籤，另一張是紅色的入伍籤。

在抽籤時刻，僧人忐忑不安，他的朋友還特別穿著黑上衣來助陣，在抽出為黑籤，整個人興奮得脫掉袈裟跳起來，軍方人員還怕僧人跌倒，上前扶住他，他的朋友也脫掉黑衣為他高興，這一段經過被人拍下分享在社群網站上，立即有70萬人次的瀏覽。1060405

(中央社)