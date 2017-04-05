劉德立款宴巴外交部多邊事務暨合作次長
中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦當地時間3日，於職務宿舍晚宴巴外交部多邊事務暨合作次長納瓦洛暨夫婿，家翁艾蘭哥（Ricardo Arang）及父母作陪。
劉德立於席間曾詢巴國2019天主教世界青年日籌劃情形。納瓦洛（Maria Luisa Navarro）復稱，2019天主教世界青年日預定於2019年元月下旬召開，巴政府預估屆時將有來自全世界各國50萬青年來巴與會，加上巴國本地青年，估計將有近百萬人與會，巴天主教會目前正積極籌劃中。
納瓦洛關切國泰醫院來巴義診情形。劉德立復稱，國泰醫院一行9人已於2月12至20日來巴為San Miguel Arcangel醫院擇定的15名弱勢病患進行膝關節置換手術，其中一病患因手術前心律不整而臨時取消，餘14名病患手術均十分成功。與宴賓客聞後均表感動，並盼國泰醫院每年均能來巴義診。
席間與宴賓客並就巴國政情、中華美食、華裔人口在巴國的影響力及共同朋友近況等盡情交談。與宴賓客於品嘗劉德立夫人精心準備的豐盛佳餚，均大快朵頤，盛讚不已。餐宴歷時約2時30分鐘，氣氛愉悅，賓主盡歡。1060405
(中央社)
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